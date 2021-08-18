شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إتاحة رابط للتظلم على نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم التظلم بشكل إلكتروني على نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال تطبيق طلب التظلم أونلاين، وسيتم فحصه من المتخصصين والرد عليه بنفس طريقة التقديم الإلكترونية، خاصة أن التصحيح تم في مقر واحد على مستوى الجمهورية بشكل مركزي، وليس فى الكنترولات فى مختلف المحافظات.

وكان الدكتور طارق شوقى قال إنه ستتم إتاحة رابط يوم الأحد المقبل لتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021، على أن يبدأ امتحان الدور الثاني للثانوية العامة يوم 4 سبتمبر.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تمت مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ فى اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة، مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه فى المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أنه تم تطبيق معايير مختلفة أثناء التصحيح لضبط درجات الصعوبة فى بعض الاختبارات خاصة التى اشتكى منها الطلاب مثل اللغة العربية واللغة الألمانية، مشيرة إلى أن النتائج سوف تكشف عن مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد وهو الأهم فى النتائج، بالنسبة للوزارة، قائلة: نتيجة الثانوية العامة هذا العام تعبر بشكل حقيقى وتكشف عن حصيلة ما تعلمه الطلاب ومدى الاستفادة الحقيقة من تغيير أسلوب التقييم والأسئلة فى الامتحانات.