شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد التجلى 19 أغسطس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد التجلى يوم 19 أغسطس 2021، حيث يوافق ظهور السيد المسيح، ويروى الإنجيل سر حياة المسيح.

ويذكر الكتاب المقدس أنه بعد إعلان يسوع آلامه لتلاميذه، أخذ "بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه، وصعد بهم على انفراد إلى جبل عال،وتجلى أمامهم، فشع وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور".

وتحتفل الكنيسة منذ زمن بعيد بتذكار تجلى يسوع المسيح والقصد أن يتم ذلك مع بعض تلاميذه.

وكان البابا تواضروس تحدث عن عيد التجلى فى تصريحات سابقة وجه كلمة موضحا فيها "أن هذا العيد هو لمحة عن السماء حيث ظهرمع المسيح على جبل الطور كل من موسى النبى وايليا النبى، وفى اختياره للتلاميذ الثلاثة ليس عن تمييز لباقى التلاميذ، ولكن ليرسللنا رسالة بأن القديس بطرس يرمز للإيمان، والقديس يعقوب يمثل الجهاد، بينما القديس يوحنا يرمز للمحبة، وكأن الله يقصد أنه بدونالإيمان والجهاد والمحبة لا يمكننا معاينة السماء".

وذكر البابا أن عبارة "هذا هو ابنى الحبيب له اسمعوا" والتى تكررت فى المعمودية وأيضاً الآية فى العهد القديم "هذا فتاى الذى اخترتهحبيبى الذى سرت به نفسى"، فلنسأل أنفسنا: هل حياتنا وأفعالنا تسر قلب الله؟".