شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021 .. 88.41 % الحد الأدنى بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التعليم العالى فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات ، بداية من يوم السبت المقبل ، 21 أغسطس ، وتستمر حتى يوم الأربعاء 25 أغسطس الجارى.

ويتوقف الحد الأدنى للقبول لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الأولى للتنسيق عند 362.5 درجة فأكثر أى بنسبة 88.41 % فأكثر، بإجمالى عدد طلاب 22954.

ويكون تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى من خلال فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

كما يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.