شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تخصص 20% من مقاعد القطارات المكيفة لحجزها عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد تخصيص 20% من مقاعد قطاراتها المكيفة للحجز عبر الإنترنت طوال العام عبر وسائل الحجز الإلكترونية التي يمكن للركاب اللجوء إليها، المتمثلة فى الموقع الإلكترونى لهيئة سكك حديد مصر على شبكة الإنترنت وتطبيق الحجز المطروح على الموبايلات وماكينات الصراف الآلى (TVM) المتواجدة في بعض المحطات.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن الحجز عبر الإنترنت يطبق عليه نفس قواعد الحجز التقليدي المتمثلة في الحجز بموجب الرقم القومى وبحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، على أن يتم الحجز قبل موعد السفر بـ14 يوما، حيث يتم فتح كل يوم جديد للحجز على جميع القطارات المكيفة الساعة 7.00 صباحاً.

ويمكن للركاب الحجز من خلال تطبيق الحجز المطروح على الهاتف المحمول وموقع الهيئة الإلكتروني وإلغاء حجز التذاكر المحجوزة إلكترونيا واسترداد قيمتها بشروط تختلف عن الشروط المتبعة في حالة إلغاء الحجز الذى تم عبر شباك الحجز بالمحطة من حيث خصم 25% من قيمة التذكرة في حالة الإلغاء قبل السفر بـ48 ساعة، وخصم 50% من قيمتها في حالة إلغاء الحجز قبل السفر بـ24 ساعة.

ويمكن لمستخدم الإنترنت إلغاء حجز سابق سواء كان شاملا حجز تذكرة واحدة أو عدد من التذاكر، حيث يستطيع الراكب رد بعض التذاكر التي حجزها أو جميعها واسترداد قيمتها بشرط أن يكون الإلغاء قبل السفر بـ48 ساعة من قيام الرحلة، وبعد ذلك لا يسمح للراكب بإلغاء الحجز، كما يتم رد المبلغ إلى البطاقة الائتمانية الذي تم الحجز بها.