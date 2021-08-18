شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خصم شهرين من بدل صعود المنبر لإمام خالف تعليمات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، خصم شهرين من بدل صعود المنبر من الشيخ محمد لطفي عبد الرازق إمام وخطيب مسجد نبوية الجيار بمدينة المنصورة بمديرية أوقاف الدقهلية، وذلك لمخالفته تعليمات الوزارة في الالتزام بالموضوع والوقت المحدد لخطبة الجمعة.

وقالت وزارة الأوقاف إن قرار الخصم جاء بناءً على مذكرة مديرية أوقاف الدقهلية والمرفوعة من رئيس القطاع الديني.