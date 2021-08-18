شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة توحد واجهات محال وسط البلد وترمم 500 عقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن أجهزة محافظة القاهرة واصلت أعمال تطوير منطقة وسط البلد والتى تمثل القاهرة الخديوية، والتى تضم 500 عقار ذات طراز معمارى، حيث يتم ترميمها بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه يتم توحيد واجهة المحال ، بمنطقة القاهرة الخديوية، وذلك على غرار ما تم تنفيذه بميدان التحرير، لتظهر العقارات بشكلها الحضارى ذو الطراز المعمارى الفريد، فكل عقار من عقارات وسط البلد له طراز خاص به ويحكى تاريخ ومواقف شهد عليها.

ومن المقرر أن يتم توحيد واجهات المحال بـ500 عقار تراثى بوسط البلد، وذلك ضمن خطة استعادة رونق القاهرة التاريخية بالتزامن مع الاستعداد لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتسعى محافظة القاهرة لتوحيد كافة واجهات المحال، وإزالة البروز واللافتات لجميع المحال على غرار ما تم فى ميدان التحرير للتناسب التعديلات مع الطراز المعمارى بالقاهرة الخديوية، حيث يتم تعديل كافة الوجهات وإعادتها لما كانت عليها قديما لتظهر العمارات التراثية فى شكلها التراثى.