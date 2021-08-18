هل يمكن للبرلمان مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة للمجلس السابق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، موقف مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ولم يتم إقرارها حتى الآن.

يأتي ذلك تزامنا مع عودة الحديث عن مشروع قانون تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان السابق والذي جرت مناقشته ولكن نظرا لاختلاف النواب خلال أخذ الرأي عليه في الجلسة العامة تم إرجاء القانون والذي لم يصدر حتى الآن.

وقال فوزي، لمصراوي، إن المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن: يخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء خلال الـ 15 يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي بمشروعات القوانين التي لم تصدر.

وأشار الدكتور صلاح فوزي، إلى أن مجلس النواب هو من لديه المعلومة بشأن ذلك، حيث إنه إذا لم ترد الحكومة خلال 60 يوما من تاريخ مخاطبة البرلمان لها تعتبر مشروعات القوانين لاغية كأن لم تكن، وإذا ردت الحكومة بأنها تريد استمرار نظر قوانين بعينها يعني أن تستمر هذه القوانين قائمة دون إلغاء، ويناقشها مجلس النواب.

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