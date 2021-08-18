شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مصر تتقدم بشكل كبير فى مجال الأبحاث العلمية المنشورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك منحا دراسية بالجامعات الأهلية ومنها جامعة الجلالة بشرط حفاظ الطالب على تفوقه، مشيراً إلى أن التقديم على تلك المنح من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإعلان عن كافة تفاصيلة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تكليفا رئاسيا بحصر العاملين والطلاب بالمنظومة التعليمية لتطعيمهم بلقاح كورونا قبل العام الدراسي.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "تلقينا تقريرا منذ ساعات قليلة أن مصر وصلت للمركز الـ30 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة عالميا متفوقة على جنوب أفريقيا وإسرائيل في عدد الأبحاث التي نشرت في مختلف العلوم، ونعمل الآن على اللقاح المصري ووصلنا مع هيئة الدواء للمراحل متقدمة وننتظر الحصول على الترخيص لإجراء التجارب ولن يمر وقت طويل حتى يكون هناك لقاح مصري منتج".

وقال: "نأمل أن يوفقنا الله فيما هو قادم، لأن أزمة كورونا ستستمر لسنوات، وأن نمتلك اللقاحات المصرية، ويكون لدينا اكتفاء ذاتي من هذه اللقاحات، ونشهد الفترة الأخيرة زيادة طفيفة في أعداد إصابات كورونا بالمستشفيات الجامعية، والأعداد التي زادت لم تسبب إرهاقا للمنظومة الصحية على الإطلاق، ولكن هناك ترقب حظر، ولدينا اجتماع هام لوضع سيناريوهات مستقبلية في حال وجود أي زيادة في الأعداد".