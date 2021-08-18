شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الخليج 365 فى أول لقاء مع "خامس الثانوية العامة".. رنا حسين: عرفت الخبر من التليفزيون وحسيت إنهم هيشيلوا صورتى.. والدتها: "فخورة ببنتى اللى رفعت راسى".. والدها: طول الوقت كنت بأصلى وأدعيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت رنا حسين محمود عمران، الطالبة بمدرسة مصر للغات بنات، على المركز الخامس في الشعبة الادبية بمجموع 384، وذلك يضعها في مرتبة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

انتقل تليفزيون الخليج 365، لمنزل الطالبة رنا وسط أسرتها، قالت رنا عبر لايف ”الخليج 365”، إنها علمت خبر النتيجة بعد ان شاهدت صورتها فى مؤتمر وزير التربية والتعليم لحظة إعلان نتيجة الأوائل وكانت غير متوقعة أنها ستكون من الأوائل على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة بشدة لحظة سماع الخبر، أنها عاشت أيام مثيرة تعانى من العصبية الزائدة بسبب توترها، وانها تعبت كثيرا، مضيفه: "كانت ثقتى في ربنا كبيرة بالنجاح رغم أنني متوقعتش أكون من الأوائل، وحسيت في لحظة إنهم هيشيلوا صورتي من التليفزيون.

وأشارت إلى أن منظومة التعليم الجديدة جيدة لكن الطلبة يحتاجون إلى التدريب أكثر عليها للفهم وللوضوح، ولو كنا تدربنا عليها كويس كنا هنجيب نتائج أفضل من كده، وأتمنى أن أدخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو الإعلام، ومثلي الأعلى كل شيء حلو أهلي وأخواتي.

أمًا الد رنا، المهندس حسين، المبتسم طوال الوقت بفرحته لطفلته كما يسميها، قال لليوم السابع"أن ابنته كانت متوترة وكان يطالبها بالهدوء، وأنها حصلت على المركز الأول في إحدى السنوات الدراسية ولكن ترتيبها ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية كان مفاجأة، متابعا: «أنا حسيت أني بحلم وفوقت بعد 10 دقائق من إعلان الخبر وظهور اسمها وهي أول واحدة شافت اسمها، كنت بدعيلها في كل صلاة يارب فرح رنا».

لكن والدة رنا حسين، كانت تحمل القوة والثبات، كانت علي يقظه دائمه بجهد أبنتها، قالت، كانت تدعو دائما أن يفرحها الله بمجموع كبير، وأن النظام الجديد للثانوية العامة سبب توترا لهم ولكنهم بذلوا مجهودا كبيرا من أجل أن تحصل على مجموع كبير.

وأعلن موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، كما أتاح"الخليج 365" للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على "الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.

وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع الخليج 365 والعديد من المواقع الإخبارية ظهر اليوم الثلاثاء، ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ فى اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة، مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه فى المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة.