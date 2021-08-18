شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيق: يمكن للطالب تعديل رغباته 100 مرة فى الأيام المحددة لكل مرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عطا، المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى، إن التنسيق بات إلكترونيا بالكامل، وليس هناك أي عقبات أمام الطالب في تسجيل رغباته، كما أن الطالب ليس بحاجة إلى النزول إلى أماكن التنسيق، لأنه يمكن أن يسجل رغباته وهو في المنزل.

وأضاف عطا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الطالب يمكن أن يعدل رغباته في الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، حتى إن وصل التعديل إلى 100 مرة، متابعا: "الوزارة تقدم خدمة بفتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية المصرية من التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم".

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للتنسيق، 88.4% علمي علوم، و80% رياضة، و65.7% للشق الأدبي، متابعا: "الدرجات العالية غير واقعية، ومن المؤسف أن بعض الطلبة الذين يلتحقوا بالجامعات، دخلوا الكليات عن طريق الحفظ وليس الفهم".