شكرا لقرائتكم خبر عن تكافل وكرامة: حجم الدعم وصل 20 مليار جنيه.. ودخلنا كل القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن برنامج تكافل وكرامة ساهم بشكل كبير في مد شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير الحد الأدنى من الدخل للأسر التي تعانى من بطالة وحوادث.

وقال مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه خلال بداية البرنامج كانت نسب الأسر التي وصلنا لها ضعيفا للغاية، حيث كان 63 ألف أسرة ولكن الآن البرنامج دخل كل قرية مصرية والأحياء الشعبية وبشكل مباشر وسريع واستطاع أن يصل إلى المستهدف الحقيقى ويصل الدعم للمستحقين.

ولفت إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات ومنظومة مميكنة للتأكد من أن الدعم يصل لمستحقيه بكفاءة عالية ونسبة كبيرة للغاية يصل للمستحقين، من خلال تحققات ميدانية، متابعا: استطاع البرنامج أن يقضى على الفقر المتقع، ويحدث استقرار للأسر غير مستقرة الدخل، حيث إن نسب الانتظام في الدراسة في الأسر التي انضمت لبرنامج تكافر وكرامة زاد بشكل كبير للغاية، وحجم الدعم في برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 20 مليار جنيه أي أكثر من 6 أضعاف عن عام 2016.