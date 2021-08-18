شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى أدبى ثانوية عامة: أميل لكلية اقتصاد وعلوم سياسية.. وتوجه نصيحة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فريدة مؤمن، الأولى على الثانوية العامة أدبى، إنه كان هناك مخاوف كبيرة جداً وضغوط من نظام التعليم الجديد في الثانوية العامة، وتابعت: "أول يوم امتحانات كان صادم لحد بعيد.. ولكن كنت مؤهلة نفسياً وحافظت على الهدوء وصحتى النفسية ولم أتوتر.. كنت خايفة بس مستبش ده يسيطر عليا".

وأضافت "فريدة مؤمن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه سيكون إنجاز كبير أن طبق نظام التعليم الجديد على رياض أطفال، حتى يعتاد النشء على هذا الأسلوب، مشددة على أن هذا النظام سيأتى بثماره أكثر على الدفعات المقبلة.

وتابعت: "حتى الآن أميل لمجال الاقتصاد والعلوم السياسية ولم أقرر إلى الآن نظراً لوجود مجالات أخرى أدرسها من أجل تحديد دراستها في المستقبل".

ونصحت فاطمة محمد الأولى على الثانوية العامة علمى علوم، خلال مداخلة أخرى مع البرنامج، جميع الطلاب الحفاظ على هدوئهم خلال الدراسة في الثانوية العامة، والحفاظ على النوم المثالى وعدم المذاكرة قبل بداية العام الدراسى، وعدم القلق والتوتر، لافتة إلى أنها أخطأت عندما اعتمدت على الكتب الخارجية في البداية، وتابعت: "أنصح الطلاب بالاعتماد على أسئلة المنصات التعليمية التي توفرها الوزارة ".

وأضافت: "كنت أتوقع الحصول على مجموع عالى ولكن لم أتوقع أن أكون من الأوائل"، لافتة إلى أنها حصلت على دروس خصوصية بالإضافة إلى الاستفادة من منصات وزارة التربية والتعليم، متمنية دخول كلية طب المنصورة كون ذلك كان حلمها وهدفها منذ البداية.