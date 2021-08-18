شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الدولة ضخت استثمارات ضخمة فى الجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في الجامعيات الأهلية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن الوزارة تعمل ضمن رؤية مصر 2030 ورؤية مصر 2050 سواء في توزيع الجامعات أو من خلال البرامج الدراسية التي تتواجد في الكليات.

وأضاف وزير التعليم العالى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الوزارة توفر منصات تعليم تكون ذات طلب عالمى وإقليمى، موضحا أن البرامج الدراسية الجديدة أصبحت متوافرة ليست فقط الجامعات الدولية والخاصة والأهلية ولكن بالجامعات الحكومية كثيرا كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعى وعلوم الفضاء والإلكترونيات، وهى تخصصات تتماشى مع المستقبل.

وأوضح وزير التعليم العالى، أن هناك ضرورة لتغيير ثقافة المجتمع، حيث تقتنع الأسر أنه ليس شرطا أن يدخل أبناؤها الكليات التقليدية وأن هناك ضرورة للتوجه للبرامج الدراسية الجديدة، مشيرا إلى التوسع في رؤية مصر 2030 حول ملف الجامعات الأهلية الجديدة.

ولفت وزير التعليم العالى، إلى أن الدولة تحركت عبر الجامعات التكنولوجيا لتوفير للدبلومات الفنية لتوفير ما يحتاجه القطاع الصناعى من عمال، بجانب توفير منصات التعليم والبرامج بجميع الجامعات الحكومية بكل التخصصات، مشيرا إلى أن هناك جهد كبيرة من الدولة في ملف الجامعات الحكومية، والجامعات الأهلية لها تنسيق خاص.