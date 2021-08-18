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مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من أرمينيا

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القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الثلاثاء، أول رحلة طيران قادمة من يرفين''بأرمانيا ''، على متنها 124‪ راكبا، سيرتها شركة الخطوط الجوية الأرمانية، في أولتشغيل لها بين أرمينيا ومدينة شرم الشيخ.

 

وحرصت سلطات مطار شرم الشيخ الدولي، على استقبال ركاب رحلة الخطوط الجوية الأرمانية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول أيضا.

وتشدد سلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس ، خاصة على الركاب القادمين من الدول التي ظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد، حيث يخضع جميع القادمين من هذه الدول إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي، فور وصولهم المطار. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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