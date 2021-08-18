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شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من أرمينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الثلاثاء، أول رحلة طيران قادمة من يرفين''بأرمانيا ''، على متنها 124 راكبا، سيرتها شركة الخطوط الجوية الأرمانية، في أولتشغيل لها بين أرمينيا ومدينة شرم الشيخ.
وحرصت سلطات مطار شرم الشيخ الدولي، على استقبال ركاب رحلة الخطوط الجوية الأرمانية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول أيضا.
وتشدد سلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، خاصة على الركاب القادمين من الدول التي ظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد، حيث يخضع جميع القادمين من هذه الدول إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي، فور وصولهم المطار.