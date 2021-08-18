مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من أرمينيا

وحرصت سلطات مطار شرم الشيخ الدولي، على استقبال ركاب رحلة الخطوط الجوية الأرمانية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول أيضا.

وتشدد سلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، خاصة على الركاب القادمين من الدول التي ظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد، حيث يخضع جميع القادمين من هذه الدول إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي، فور وصولهم المطار.