شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للتبرع البلازما: زيادة ساعات العمل لاستقبال مزيد من المتبرعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين النحاس، المشرفة على المشروع القومى للتبرع البلازما، زيادة عدد ساعات العمل في مراكز التبرع بالدم لتكون من 8 صباحا وحتى 10 مساء، وذلك بهدف استقبال مزيد من المتبرعين، موضحة أن المصابين بفقر الدم لا يمكنهم التبرع بالبلازما أو الدم.

وقالت المشرفة على المشروع القومى للتبرع البلازما، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن مراكز التبرع بالبلازما متواجدة في 5 محافظات على مستوى الجمهورية، كما أن التبرعات تسير بشكل منتظم بالمحافظات.

وأشارت الدكتورة نيفين النحاس إلى أن كل المتبرعين يجرى لهم التحاليل اللازمة للتأكد من أن صحتهم جيدة، ونتتابع كل الإجراءات الاحترازية، بعد مرور شهر من بداية التبرع بالبلازما، وهناك أعداد كبيرة تتبرع بالبلازما.