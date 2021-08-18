شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلن إنشاء حساب على "تيك توك" لنشر الفتاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية، إنشاء حساب جديد لها لأول مرة على منصة تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، حيث أوضحت الدار إن سبب إنشائها هذا الحساب، من أجل مزيد من الوعى، ومن أجل المزيد من التواصل الفعّال.

وأكدت الدار، أن الحساب يهدف لنشر الفتاوى الصحيحة بالفيديو، وكان أعلن فى وقت سابق، الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن أمانة الإفتاء العالمية عقب انتهاء المؤتمر العالمي السادس للإفتاء تحولت إلى خلية نحل من أجل وضع خطة استراتيجية لبدء تنفيذ التوصيات والمشروعات المهمة التي تم الإعلان عنها في ختام المؤتمر.