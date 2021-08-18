شكرا لقرائتكم خبر عن ‏بناءً علي توجيهات الرئيس.. "حياة كريمة" تتكفل بالطالبة "ندى" الأولى على الدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تتكفل مبادرة حياة كريمة بالطالبة ‏ندى حربي حسن محمد، أبنة محافظة أسوان، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية‏ للتعليم والتدريب شعبة سكرتارية طبية بمجموع 99٪؜ وتعد من أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2021.

وقررت مؤسسة حياة كريمة بالتكفل بمصاريف الطالبة التعليمية كاملة حتي انتهاءها من العملية التعليمية بالكامل، علاوة علي توفير فرصة عمل ملائمة، توفر لها ولأسرتها الحياة الكريمة، وذلك تكريمًا لتفوقها العلمي .