شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: نعمل على دخول 15 جامعة جديدة للخدمة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى: "في طريقنا لإضافة جامعة في البحر الأحمر وأخرى في جنوب سيناء، وبالنسبة للسنوات الماضية أضفنا 15 جامعة خاصة و4 جامعات أهلية وواحدة دخلت هذه السنة ونعمل على دخول من 12 إلى 15 جامعة الخدمة السنة المقبلة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد شردى ببرنامج الحياة اليوم: أضفنا رافدا جديدا اسمه الجامعات الإلكترونية علشان أولادنا بتوع الدبلومات الفنية، وفتحنا لهم برامج جديدة في الاتصالات وصناعة النسيج وغيرها لتدريبهم والعمل فورا في المصانع، وعلملنا جامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة واستضفنا جامعات عالمية من بريطانيا وأمريكا وغيرها.

وتابع: ما حدث فى تطوير التعليم الجامعى خلال السنوات الـ7 الماضية يوازى 60 سنة في بناء الجامعات ولا نعمل من أجل اليوم ولكن نعمل على مصر 2030 و2050، في وظائف هتختفى وفى وظائف جديدة هتكون موجودة وسيكون هناك تغيير نمطى في الوظائف، وطموحنا ليس لاستضافة فقط الطلاب العرب ولكن أيضا طلاب أوروبا وآسيا ونستهدف 200 ألف طالب خلال السنوات المقبلة، ونعمل على أن تكون هناك سياحة تعليمية وعلشان يكون عندنا قوة ناعمة، وقارة أفريقيا بالكامل مصر متميزة فى البحث العلمى.