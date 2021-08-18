شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 200 منحة مجانية فى الجامعات الجديدة الأهلية والحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن نظام التعليم في الثانوية يعد نقلة نوعية في منظومة التعليم المصرية وعودة إلى التقييمات الصحيحة والمنضبطة للطلاب، مشدداً على أن حدث في مؤسسات التعليم المصرية خلال السنوات السبع الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ما كان ليحدث في الـ60 أو الـ70 سنة الماضية، وتابع: "ودى شهادة أقدر أقولها لأنى مسؤول عن الملف.. لدينا الآن 307 مؤسسات تعليمية في مصر". ولفت "عبد الغفار"، إلى أن منحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستكون 200 منحة دراسية مجانية لتحفيز وتشجيع الطلاب في الجامعات الجديدة الأهلية والحكومية، وتابع: "28 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق وستكون التعديلات متاحة أمام الطلاب طول فترة المرحلة وقبل غلق باب التسجيل".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، أن منظمومة التعليم الجديدة سوف تؤثر إيجابياً على الجامعات المصرية، وتابع: "تم إضافة 80 مؤسسة تعليمية خلال الأعوام القليلة الماضية".

وأكد "عبد الغفار"، أن العالم في طريقه نحو علوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات الرقمية، ولابد أن يبحث أولياء الأمور عن الكليات التي ستوفر فرص عمل حقيقية لأبنائهم، وتابع: "الدول الأوروبية تبحث عن تخصصات في الذكاء الصناعى والتكنولوجيا والرقمنة".

وأشار "عبد الغفار"، إلى عودة إلى نظام الامتحانات الذي يقيم الطلاب على كافة المستويات، ونسعى لتوفير أماكن بالجامعات تكون ضمن النطاق الجغرافى من أجل أولادنا، ولدينا تجهيزات على أعلى مستوى داخل الجامعات، وتابع: "لدينا برامج حديثة تدرس في جامعاتنا، ونسع لتحقيق تعليم جيد للطلاب المتميزين والمتوسطين، ولدينا كليات في الذكاء الصناعة والنانو تكنولوجى ومجالات أخرى.. والحاصل على 50% في الثانوية العامة له مكان في الجامعات".