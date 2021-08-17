كل ما تريد معرفته عن الجامعات الأوروبية فى مصرEUE

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القاهرة - سامية سيد - ‎بدأت الجامعات الأوروبية فى مصر EUE فى استقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة "العربية والأجنبية"، ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة، من العام الجامعى الجديد 2021 / 2022، وتستضيف المؤسسة فرع جامعة لندن والتي تقدم من خلال كلياتها ومؤسساتها برامج كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالميًا على مستوي جامعات العالم في العلوم الاجتماعية و الإدارية، وتقوم بتقديم 12 تخصص متميز في الاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والتنمية الدولية والتمويل والإدارة.

‎كما تعاقدت الجامعات الأوروبية فى مصر على 7 برامج في (هندسة وعلوم الحاسبات في الذكاء الاصطناعي، وتطوير الويب والهاتف المحمول وتكنولوجيا ألعاب الكمبيوتر، والواقع الافتراضي وتجربة المستخدم)، وسيتم منح الدرجات العلمية من جامعة لندن، تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث.

‎كما يوجد ائتلاف مكون من عدد ست كليات ومؤسسات جامعة لندن، ممثلة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE، كلية لندن الجامعية UCL والمصنفة الثامنة على العالم، وقد حصل منها 34 عالماً على جائزة نوبل والكلية الملكية في لندن وغيرها، وستمنح درجة الليسانس في القانون، وسيتم منح درجة البكالوريوس في علم النفس من الكلية الملكية في لندن King’s College والمصنفة رقم 31 على العالم، وحصل عدد 12 عالماً على جائزة نوبل من هذه الكلية.

‎ ولأول مرة يتم تقديم الدراسات العليا في القانون (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) تحت الإشراف الأكاديمي من كلية الملكة ماري بجامعة لندن وكلية لندن الجامعية.

‎كما تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر فرع جامعة وسط لانكشاير وتمنح درجات البكالوريوس في الهندسة في تخصصات فريدة ومميزة وعددها عشرة تخصصات ومنها (الهندسة الميكانيكية، وهندسة السيارات الرياضية، وهندسة الطيران، وهندسة علوم الفضاء وإعداد الطيارين، وهندسة الميكاترونيكس والأجهزة الذكية، وهندسة التصنيع، وهندسة الطاقة، والهندسة باستخدام الحاسوب، والهندسة الكهربائية الإلكترونية، وهندسة الإلكترونيات)، كما سيتم منح درجة الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات.

‎ويتاح التقديم للطلاب – أونلاين- عبر الموقع الرسمي للجامعات الأوروبية في مصر eue.edu.eg علما بأنه يتم قبول طلاب الثانوية العامة و الشهادات المعادلة العربية و الأجنبية علما بأن الطلاب المقبولين إما أن يقضوا سنة تمهيدية يليها ثلاثة سنوات فقط للحصول علي درجة البكالوريوس أو قضاء ثلاث سنوات فقط أسوة بما هو مطبق بجامعة لندن أو جامعة وسط لانكشاير.

ولا يحتاج طلاب ال IGCSE أن يدرسوا لمدة 12 سنة و ليس مطلوب منهم عدد ثمانية مواد O-Level بل من الممكن الإلتحاق بعد السنة الحادية عشر بشرط أن يحصلوا علي أربع أو خمس مواد O-Level فقط لا غير، أما طلاب الثانوية العامة يقدموا مباشرة علي السنة التمهيدية.

ومن الممكن لطلاب كل من شهادة الـBAC الفرنسية والـAbitur الألمانية، و شهادة الـ IB أن يلتحقوا مباشرة بدون دراسة السنة التمهيدية ويتاح ذلك أيضا للطلاب المحولين بعد قضاء السنة التمهيدية في جامعات أخري واجتيازها بنجاح و بالتالي ستكون مدة الدراسة ثلاث سنوات فقط.

وقد تقرر منح خصم 20٪ لجميع الطلاب الملتحقين بمناسبة انطلاق فرع كل من جامعة لندن و جامعة وسط لانكشاير وهذا التخفيض سيكون مستمرا لجميع طلاب الدفعة الأولي المقبولين لهذا العام الدراسي 2021-2022 و حتي تخرجهم، بجانب تقديم حزمة منح غير مسبوقة للطلاب الأوائل من الثانوية العامة، والطلاب النابغين والمتفوقين رياضيا، وطلاب دول حوض النيل، و يجدر الإشارة إلى أن رسالة الجامعات الأوروبية في مصر هي احتضان المتميزين وتقديم كل التسهيلات الممكنة لتفوقهم.

‎بالإضافة الى أنه سيتم تقديم 10 منح للطلاب الراغبين في الحصول على الدكتوراه، وسيكون لهم فرصة الحصول عليها من جامعات وسط لانكشاير في مجالات الهندسة المختلفة، وهي منح ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي.

‎علما بأن جامعة وسط لانكشاير، تم إنشاؤها منذ عام 1828، وتعد الجامعة الأولى في إنجلترا في مجال العلاقات الدولية مع جامعات العالم، كما ترتبط بالصناعة من خلال حاضنات التكنولوجيا ومركز الإبداع والابتكار والذي سيتم إنشائه في مجمع الجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

علما بأن الجريدة الرسمية نشرت قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 86 لسنة 2021 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية في مصر"، وتستضيف المؤسسة، فرع لكل جامعة من جامعتي "لندن ووسط لانكشاير" داخل جمهورية مصر العربية، واللتين يقع مقرهما الرئيسي داخل المملكة المتحدة.

‎والجامعات الأوروبية في مصر EUE - تم إنشاؤها تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018، وسيكون مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، والجدير بالذكر أن رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية هو الأستاذ الدكتور محمود هاشم عبدالقادر – أستاذ علوم الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة ورئيس الجامعة الألمانية السابق (2002 – 2017) ، كما يضم مجلس الأمناء نخبة من مجموعة من العلماء و أساتذة الجامعات الذين لهم خبرة كبيرة في مجال التعليم العالي و البحث العلمي و قد تعاهدوا جميعاً علي المشاركة في جهود تطوير التعليم العالي والإسهام في رفع شأن البحث العلمي في مصر، وذلك إيمانا منهم بأهمية الدور الذي يقوم به التعليم و البحث العلمي في تطوير و تنمية المجتمعات.