شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: مصريو الخارج سجلوا جهود "حياة كريمة" بالقليوبية حتى الزغروطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن زيارة وفد من المصريين فى الخارج، إلى محافظة القليوبية، لمشاهدة جهود الدولة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأنهم وثقوا بهواتفهم المحمولة كل ما شاهدوه من إنجازات، حتى "زغروطة" البسطاء من الأهالى، مشيرة إلى أن هؤلاء البسطاء على وعى بمصداقية القيادة السياسية بالاهتمام برفع مستوى المعيشة فى قرى الريف المصرى.



وزيرة الهجرة فى القليوبية



وكتبت وزيرة الهجرة، عبر حسابها على فيس بوك: "زغروطه الست القليوبية.. ما تستهونش بأهالينا البسطاء.. واعيين وحاسين بمصداقية القيادة السياسية لما بتهتم لرفع مستوى المعيشة فى قرى الريف المصرى".









وأضافت الوزيرة نبيلة: "النهارده المصريين فى الخارج فى زيارة لمحافظة القليوبية، علشان يشهدوا جهود الدولة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، سجلوا بتليفوناتهم كل اللى شافوه من مشروعات للصرف الصحى والغاز وتبطين الترع والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية،كل ده علشان يردوا على أى حد بيتكلم فى الخارج بالسلب عن بلدهم، سجلوا كل ده.. حتى الزغروطة".

وتفقد اليوم الثلاثاء، وفد من الكيانات المصرية بالخارج، مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية الأحرار بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.





وشملت الجولة مشروع مركز صحة المرأة ومركز شباب ومحطة الصرف الصحى ومشروع مدرسة القرية، وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة بالقرية، حيث استقبل أحد العاملين بالمدرسة الوفد بالزغاريد، فيما استقبلهم أطفال مركز الشباب بأعلام مصر وهتافات تحيا مصر.

وتأتى الزيارة بمشاركة نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم، ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج.



















