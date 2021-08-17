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"25 / 22".. الأولاد يهزمون البنات في معركة أوائل الثانوية العامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وأشار الوزير، إلى أن نسبة النجاح في شعبة علمي علوم بلغت 76% وهي نفس النسبة أيضا لشعبة علمي ، في حين بلغت نسبة نجاح الشعبة الأدبية 70% وبذلك يكون المتوسط لجميع الشعب 74%.

ووصل عدد الأولاد الأوائل 25 طالباً، فيما وصل عدد البنات لـ22 طالبة من ضمن الأوائل.

وجاء عدد الأوائل من البنات والأولاد على النحو التالي:

قائمة أوائل علمى علوم:

شملت قائمة أوائل الثانوية لشعبة علمي علوم نحو 14 طالبا وطالبة بينهم 8 طالبات و6 طلاب، وهي كما يلي:

شملت قائمة أوائل الثانوية شعبة علمي رياضة نحو 16 طالبا وطالبة بينهم طالبتين و14 طالبا.

شملت قائمة أوائل الثانوية لشعبة الأدبي نحو 11 طالبا وطالبة بينهم 9 طالبات وطالبين.

قائمة أوائل الحالات الخاصة مدارس المتفوقين:

شملت القائمة 2 من الطلاب فقط وهما فتحي أشرف فتحي علي بمجموع 665.24 والطالبة شهد حسن عبدالحافظ حسن علي البرماوي 658.78.

قائمة أوائل الحالات الخاصة (طلاب الدمج - المكفوفين) شملت طالبتين وطالبين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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