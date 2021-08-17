"دفاع النواب": الحكومة سحبت قانون المرور الجديد.. والبرلمان في إجازة نيابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي العربي في مجلس النواب، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قررت خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني سحب قانون المرور.

وتابع عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ناقشت خلال بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني تعديلات جذرية في قانون المرور الجديد، مكونة من 96 مادة، وكان من المقرر مناقشة هذه التعديلات خلال الجلسة العامة، مؤكدًا قيام الحكومة بسحب القانون قبل المناقشة العامة.

وأضاف الكدواني أن المجلس الآن وسط إجازة برلمانية، وبالتالي لم نناقش أي تعديلات بخصوص قانون المرور الجديد، مشيراً إلى أن ما انتشر من تعديلات من خلال بعض صفحات التواصل الاجتماعي لا تخلو من كونها مجرد شائعات.

وأكد الكدواني أنه من المنتظر إضافة الحكومة بعض التعديلات النهائية على قانون المرور الجديد قبل إرساله إلى البرلمان من أجل المناقشة العامة، متوقعًا أن يتم تقديم القانون خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني المرتقب انعقاده في أكتوبر المقبل.

كان النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد نفى صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنفيذ الأجهزة الأمنية حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد.

وأضاف عضو مجلس النواب أن قانون المرور الجديد من القوانين المهمة التي ستحظى بمناقشات واسعة حتى يخرج بصورة جيدة، سواء في اللجنة أو في الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدًا أنه تم مناقشة تعديلات قانون المرور في ما يتعلق بالملصق الإلكتروني فقط في دور الانعقاد الأول.

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