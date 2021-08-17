ضبط 22 من المقيمين بدار رعاية أيتام في الجيزة لاتجارهم في المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، 22 عنصر إجرامي، من المقيمين بإحدى دور رعاية الأيتام؛ لاتجارهم في المواد المخدرة بمحيط دور رعاية الأيتام بدائرتي أقسام شرطة (أول وثان أكتوبر- العجوزة).

معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، أفادت قيام بعض العناصر الإجرامية من المقيمين بإحدى دور رعاية الأيتام بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرتي أقسام شرطة (أول وثان أكتوبر- العجوزة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمكن ضبط 22 عنصر إجرامي- لـ (13) منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 11 فرد محلي – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫696 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الشادو – كمية من مخدر الآيس – 660 قرص مخدر – مبلغ مالي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.