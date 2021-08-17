نشرة الحوادث.. تأييد حبس حسن راتب وتفاصيل ذبح سائق في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

تأييد حبس حسن راتب 45 يومًا بقضية "الآثار الكبرى"

رفضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد استئناف رجل الأعمال حسن راتب على القرار الصادر من قاضى المعارضات بتجديد حبسه 45 يومًا بقضية الآثار المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم "نائب الجن والعفاريت"، وأيدت قرار حبسه.

"توصيلة الموت".. تفاصيل ذبح سائق "توك توك" لسرقته في المقطم

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة بحبس المتهم بقتل سائق توك توك لسرقته في المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.

للمرافعات.. تأجيل محاكمة زياد العليمي وصحفيين وآخرين للغد

قررت محكمة جنح طوارئ مصر القديمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس و3 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة لجلسة غدا الأربعاء، لمرافعة النيابة والدفاع.

تفحم 3 سيارات ومخزن كرتون واحتراق واجهة 5 طوابق بـ"دائري المريوطية"

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات حريق هائل اندلع بمنطقة الطالبية فجر الثلاثاء.

خلافات جيرة انتهت بالخرطوش.. كواليس إصابة 8 أشخاص على يد عامل بكرداسة

تجمع الطرفان لحضور جلسة صلح ومن ثم وضع نهاية لهذا الخلاف لكن المحاولة لم تكلل بالنجاح لتتفاقم الأمور مع توعد كلا الطرفين بالرد.