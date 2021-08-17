تأييد حبس حسن راتب 45 يومًا بقضية "الآثار الكبرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

رفضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد استئناف رجل الأعمال حسن راتب على القرار الصادر من قاضى المعارضات بتجديد حبسه 45 يومًا بقضية الآثار المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم "نائب الجن والعفاريت"، وأيدت قرار حبسه.

وكان قاضي المعارضات قرر في وقت سابق تجديد حبس علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب وآخرين في اتهامهم بقضية الآثار الكبرى 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأنكر المتهم "راتب" في تحقيقات النيابة اشتراكه بالتمويل في تجارة الآثار مع البرلماني السابق المحبوس علاء حسانين.

وألقت الأجهزة الأمنية يوم الإثنين 28 يونيو القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بـ"تمويل" البرلماني السابق علاء حسنين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى"، وفق مصادر أمنية.

وقالت المصادر لمصراوي إن رجال الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه كممول بملايين الجنيهات لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.

حسن راتب متهم في القضية التي تضم البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه "عز الدين" و16 آخرين الذين ضبطوا وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.