الداخلية: ضبط 9632 شخصا لعدم التزامهم بالكمامات الواقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط 9632 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9593 شخصا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 39 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 785 مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 210 قضايا فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1275 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.