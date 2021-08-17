شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جمعنا 1320 بلازما حتى الآن والتبرع بها أبسط من التبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مروة محسن مدير إدارة الجودة بالمشروع القومى للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة، إن 92% من البلازما عبارة عن مياه وبقية المكونة 8% عوامل تجلط وأجسام مضادة، متابعة: نسعى لتجميع البلازما البشرية من المتبرعين من أجل الأدوية التي يجرى استخلاصها من البلازما البشرية عوامل التجلط والأجسام المضادة والبروتين.

وأضافت مدير إدارة الجودة بالمشروع القومى للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مشتقات البلازما تعالج الكثير من الأمراض للمرضى الذين يعتمدون على مشتقات البلازما، لافتة إلى أن المشروع بدأ في 14 يوليو، وجمعنا 1320 بلازما حتى الآن.

وتابعت مدير إدارة الجودة بالمشروع القومى للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة: جارى استقبال المتبرعين في فروعنا المختلفة كى نصنع مشتقات البلازما ونوفرها للمواطنين ونحقق الاكتفاء الذاتي، موضحة أن التبرع بالبلازما أبسط من التبرع بالدم، حيث يتبرع بالبلازما وبقية خلايا الدم البيضاء والحمراء تعود للمتبرع ويمكنه التبرع كل 14 يوما.