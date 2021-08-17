شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى ثانوية أدبى: سنة دراسية استثنائية.. والبيت عندى كله فرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فريدة مؤمن الأولى على شعبة أدبى بالثانوية العامة، إنها استقبلت الخبر بشكل غير متوقع، وكان إعلان حصولها على المركز الأول مفاجأة بالنسبة لها، متابعة: كان هدفى أن أكون الأولى على الجمهورية، وفرحت جدا عندما أعلن الوزير أوائل الثانوية وكنت الأولى.

وأضافت فريدة مؤمن، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز: البيت عندى كله فرح، حيث كانت سنة استثنائية خاصة في ظل جائحة كورونا والنظام التعليمى الجديد، والعائلة كلها فرحت للغاية، مستطردة: كنت حابة أكون شاطرة فيما أفعله وأكون متوفقة ومميزة فيما أقوم به.

وتابعت فريدة مؤمن: حتى الآن مش قادرة استوعب أوى لأنها كانت سنة صعبة للغاية ومختلفة والتحدى كان كبيرا لأن النظام الجديد يعتمد على مجهودك الخاص، ولا يمكن أن تستفد من خبرات سابقة لأن النظام والامتحانات مختلفة.

وينشر موقع الخليج 365، نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن إلكترونيا عبر الرابط التالى..

وأعلنت وزارة التعليم قبل قليل نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء الأوائل ونسب النجاح، فيما يعلن الآن موقع ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة 2021، برقم الجلوس، كما يتيح الموقع للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على "الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بموقع ”الخليج 365”، الآن، حيث حصلت مؤسسة الخليج 365 على حق إعلان النتيجة ونشرها بعد اعتمادها رسميا من الوزارة.

ويتمنى الخليج 365 لأبنائنا من طلاب الثانوية العامة، التوفيق والنجاح الباهر.

وللاطلاع على النتيجة برقم الجلوس من خلال الرابط التالى:

https://natega.youm7.com



كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع الخليج 365 والعديد من المواقع الإخبارية ظهر اليوم، الثلاثاء، ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة، حيث حصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، من وزارة التربية والتعليم، كما يعلن ”الخليج 365”، نتيجة الثانوية العامة 2021، ظهر اليوم الثلاثاء 17 أغسطس الجارى إلكترونيا حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس مجانا.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر صحفيا اليوم الثلاثاء 17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 ـ 2021 وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.