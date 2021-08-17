شكرا لقرائتكم خبر عن "حدائق الحيوان": هروب قردين من مواطن بحدائق الأهرام وجار ضبطهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه جاء بلاغ بالأمس بأن هناك قردين يقتحمان الفيلات والشقق في منطقة حدائق الأهرام، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لملاحقتهما وذلك حرصا على عدم تعرض المواطنين لأى أذى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد شردى ببرنامج الحياة اليوم: "نحاول اصطيادهم بطريقة بها رأفة وأرى ظاهرة غريبة هذه الأيام ناس بتربى تماسيح ونسانيس وهذا مخالف للقانون ومن يربى هذه الحيوانات وتكبر وتبدأ في الإضرار بمربيها ويتخلص منها بأى طريقة وكل فترة نرى مثل هذه الأشياء كالتماسيح في بعض الترع".

من جانبها، شكلت محافظة الجيزة لجنة من مديرية الطب البيطري وحديقة الحيوانات بالجيزة، لضبط قردين هربا من أحد السكان بمنطقة حدائق الأهرام بحى الهرم، وذلك حرصا على عدم تعرض المواطنين لأى أذى.

وأكد مصدر بالطب البيطرى بالجيزة، أن أحد المواطنين بمنطقة حدائق الأهرام، يهوى تربية النسناس، ولكنهما فرا هاربين منه، مشيرا إلى أنه يتم البحث حاليا عن نسناسين، بالتنسيق والتعاون مع حديقة حيوان الجيزة.