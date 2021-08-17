شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحها في الثانوية العامة.. أبنة شهيد شرطة: وعدت الرئيس السيسي في لقاء بتحقيق حلم والدي ونشكرة على دعمه لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحافز الذي مثله لقاء الرئيس عبد الفتاح اليسسي بأبناء الشهداء أكثر من مرة كان الدافع الأهم للطالبة جنه هشام العزب أبنة الشهيد البطل العميد هشام العزب رئيس وحدة مرور النزهة.

جنه هشام العزب، أبنة الشهيد كان يحلم لها والدها بمستقبل دراسي باهر وأن تلتحق بكلية الإعلام، وبعد استشهاد البطل عاشت من أجل هذا الحلم رغم الإنكسار الذي تعرضت له بفقدان الأب الذي استشهد في 17 أغسطس 2015 بميدان المحكمة بمصر الجديدة، أثناء تواجده والقوات لتسيير الحركة المرورية بالميدان، وفجأة انفجرت عبوة ناسفة، زرعها عناصر ارهابية، فجروها عن بُعد.

لقاء جنه ابنة الشهيد العميد هشام العزب مرتين مع الرئيس السيسي، الأولى كانت أثناء تكريم أسم والدها بحفل عيد الشرطة عقب استشهادة ومره أخري عام 2019 أثناء أداء الرئيس صلاة العيد مع أبناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة وقضاء أول يوم العيد معهم ، هذا اللقاء االذي أعاد لها الدافع من جديد ووعدت الرئيس بتحقيق حلم والدها.

ابنة الشهيد قالت أنه وبالتزامن مع ذكرى استشهاد والدها اليوم، نجحت في الثانوية العامة بمجموع 74% "أدبي" ، وأكدت في تصريحات خاصة لـ" صوت الأمة"، أن الرئيس السيسي كان أكثر الداعمين لأسر الشهداء وكان ومازال يهتم بنا سواءاً دراسياً أو إجتماعياً، فهو حقاً كما يستحق لقب "أب لكل أبناء الشهداء".

وحول حديث الرئيس وتوصياته لأبناء الشهداء في كل لقاء قالت جنه هشام العزب :" الرئيس كان دايماً بيقول لنا ان البلد كلها مقدرة تضحيات بابا ومهما البلد عملت معانا ده أقل من حقنا، وأختتمت برسالة وجهتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي :" كفاية انك رجعت لنا فرحة العيد من تانى لما أصريت تقضيه معانا إحنا وكل أبناء الشهداء ورجعت لنا يومها فرحة العيد من تاني بعد ما ضاعت مع جنازة بابا "