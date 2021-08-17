شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: "جبت 86% بالثانوية العامة.. والنتيجة هذه السنة مختلفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه يتم العمل بشكل مؤسسي بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن نتائج الثانوية العامة مبنية على امتحانات مختلفة عن السنوات السابقة، لذلك لم نرى نتائج تشبه نتائج العام الماضي، وبالتالي المقارنة مع ما سبق من "مجاميع" هي مقارنة غير صحيحة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن": "وصلنا لشعبة علوم لـ 88.4%، بينما تخطت العام الماضي الـ 97%، والأدبي نزلنا في المرحلة إلى 65.7% بينما العام الماضي 85%، وهو شيء ليس خاطئ لأن منحنى التقييم والقياس لابد أن يتابع منحنى منتظم وغالبية الطلاب يقعون في المنطقة المتوسطة بين 60% و80%".

وقال: "أنا حققت 86% في الثانوية العامة، وإذا نظرت للأجيال قبل 20 عاما، ستجد أن الكثير من الطلاب يدخلون الكليات العادية بمجموعة 80%، الناس تعودت على شيء، وهناك تغيير تاريخي في منظومة التعليم، وفتح باب التسجيل لرغبات المرحلة الأولى السبت المقبل".

وتابع وزير التعليم العالى: "عرضنا اليوم تطور منظومة التنسيق، وهناك إضافات كبيرة للغاية في الكليات الحكومية وزيادة في الجامعات الأهلية والدولية والتكنولوجية، والهدف من ذلك أن الطلبة بمختلف انتماءتهم ورغباتهم يكون هناك أماكن متاحة لهم، ومتاح في تلك الكليات تعليم مجاني، وكل ذلك هدفه توفير أماكن لكل الناجحين".

وأكمل الدكتور خالد عبد الغفار: "خلال الفترة الماضية رصدنا زيادة طفيفة في أعداد إصابات كورونا، وجميعها إصابات يمكن السيطرة عليها، ولم تشغل غرف الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي، وهو ما يجعلنا نتعامل بحذر، والاتخاذ بالإجراءات الاحترازية واستمرار عمليات التطعيم سيقلل من نسب الإصابات والوفايات الناجمة عن الإصابة بالفيروس".