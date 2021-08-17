شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 15% نسبة الانخفاض فى تنسيق الكليات وعلى الطالب اختيار تخصص مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نسبة القبول بالكليات هذا العام سوف تقل، وستتراوح نسب النقصان بين 10 : 15 % بالقطاعات المختلفة، سواء القطاع الطبي أو الأدبي.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن لابد من قيام الطالب من مراجعة المواقع الإلكترونية للجامعات، للتعرف على التخصصات المختلفة، حيث هناك تخصصات جديدة لأول مرة يتم إدخالها بالجامعات المصرية، لتغطية سوق العمل داخل مصر وخارجها، مردفا: "كافة التيسيرات موجودة أمام الطلاب، وأمام الطالب مدة كافية في التخصص الذى يريد الالتحاق به، وستكون المرحلة الأولى للتنسيق السبت المقبل".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اختبارات القدرات ببعض الكليات كما هي، مثل "إعلام والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الرياضية والموسيقية والسياحة والفنادق"، ثم يتم المقارنة بين الناجحين وفقا للمجموع الكلي لهم، مبينا: "مكتب التنسيق هيعتمد آخر تعديل أجراه الطالب مساء يوم الأربعاء المقبل وهو آخر أيام المرحلة الأولى للتنسيق".