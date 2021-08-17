شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 74% نسبة النجاح في الثانوية العامة.. وتنسيق المرحلة الأولى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الحاصلين على ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020، وإعلان نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 74%، وبدء تنسيق المرحلة الأولى السبت المقبل، واخر استعدادات الأهلى والزمالك لمباراتيهما في الدوري اليوم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

74% نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم: لم يحصل أى طالب على الدرجة النهائية فى أى مادة.. طارق شوقى: النتيجة على الخليج 365 فى الثانية والنصف ظهرا.. و47 طالبا فقط في قائمة الأوائل.. صور

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن دفعة الثانوية العامة 2021 مميزة جدا، ودفعة تاريخية للثانوية العامة، ونحتفل بتخرج دفعة لعالم أرحب من المعرفة فى الجامعات، مشيرا إلى أن التطوير بدأ فى الثانوية العامة فى 2017 لفهم نواتج التعلم والأسئلة الجديدة معيارية تقيس مستويات الفهم والتحليل وهذا هو محور التغيير فى الثانوية العامة وتم بناء بنوك أسئلة ومواصفة امتحانات عالمية وتم إجراء تصحيح إلكترونى لأول مرة.

تكريم الأبطال.. الرئيس السيسى يمنح فريال عبد العزيز وسام الرياضة من الطبقة الأولى.. وأوسمة "الثانية والثالثة" لنجوم الفضة والبرونز بأولمبياد طوكيو.. ويوجه بتوفير الإمكانات لمختلف الفئات العمرية بمختلف الألعاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 2020، حيث قام الرئيس بمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى للاعبة الكاراتيه فريال عبد العزيز ومدربها هاني قشطة، ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي ومدربه عبد الرحمن محمد، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍ من لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ومدربها محمد عبد الرجال، ولاعب المصارعة محمد إبراهيم ومدربه محمد أحمد، ولاعبَي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى ومدربَيهما أسامة سيد ومحمد مجدي والمدير الفني أوسكار سالازار.

تنسيق الجامعات 2021.. المرحلة الأولى للتنسيق السبت المقبل.. تسجيل الرغبات حتى 25 أغسطس وإعلان النتائج 28.. الحد الأدنى 88.4% علمى علوم و80% علمى رياضة.. و65.7 % للشعبة الأدبية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق سيكون يوم السبت 21 أغسطس ونهاية المرحلة الأولى للتنسيق يوم 25 أغسطس و28 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.

زغاريد فى منازل أوائل الثانوية العامة.. المتفوقون يروون أسرار النجاح.. الأولى على الجمهورية علمى رياضة: وفاة والدى حفزتنى على إسعاد أسرتى.. والرابع مكرر علوم: "كنت بجتهد والتوكل على الله دى وصفة سحرية".. فيديو

زغاريد وأفراح وسعادة غامرة على وجوه أسر أوائل الثانوية العامة، بعد تفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى في قائمة الأوائل، وشارك ”الخليج 365” فرحة الطلاب الأوائل بتلك المناسبة، وخاصة في محافظة الشرقية عقب حصول 4 من أبنائها على المركزين الثاني والثالث ضمن قائمة الأوائل وهم رحمة عبد الوهاب صالح الثالث على الجمهورية علمي علوم مدرسة منيا القمح وياسمين وليد محمد الثالث مكرر علمي علوم على مستوى الجمهورية مدرسة محمد ربيع فلاح.

الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس السيسى بمنح أوسمة الرياضة لأبطال الأولمبياد

نشرت الجريدة الرسمية، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح أوسمة الرياضة من الطبقة الأولى والثانية والثالثة لأبطال مصر الذين حصلوا على ميداليات بأولمبياد طوكيو 2021.

مختلف عن أى عام مضى.. كيف تتظلم على نتيجة الثانوية العامة؟ إنفوجراف

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل شكل التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحة أنه من المقرر أن يتم التظلم بشكل الكترونى من خلال تطبيق طلب التظلم اونلاين، وسيتم فحصه من المتخصصين والرد عليه بنفس طريقة التقديم الإلكترونية، خاصة أن التصحيح تم فى مقر واحد على مستوى الجمهورية بشكل مركزى، وليس فى الكنترولات فى مختلف المحافظات.

التعليم العالى: 118280 عدد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق.. وهذه خطوات التسجيل

أصدرت وزارة التعليم العالى، بيانا عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الدور الأول 2021، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت.

البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، واستمراراً للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً مشتركاً بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم طابا) والطراد الأمريكى (USS Monterey) وذلك بعد إنتهاء زيارته الناجحة لقاعدة برنيس البحرية.

الداخلية تهيب بسائقى السيارات سرعة تركيب الملصق الإلكترونى قبل 18 سبتمبر

تُهيب وزارة الداخلية مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به، بما يفقده صلاحيته وذلك اعتباراً من 18 سبتمبر المقبل.

مشروعات الإسكان قاطرة التنمية بمصر.. وفرت وحدات سكنية لأكثر من مليون و500 ألف نسمة من محدودى الدخل.. 300 ألف أسرة من متوسطى الدخل.. وطرح 200 ألف قطعة فى 5سنوات لإتاحة السكن بكل أنواعة لمحاربة المتاجرة بالأراضى

إشادات كبرى حصل عليها مشروع الإسكان الإجتماعى من قبل البنك الدولى وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مطالبة عدد كبير من الدول بتطبيق تجربة مصر فى الإسكان داخل أراضيها ، لتوفير السكن لمواطنيها، بالإضافة إلى أن هناك عدد من مسئولين وزارة الإسكان استعرضوا تجربة مصر فى عدد من المؤتمرات الدولية.

مياه الجيزة: عودة المياه تدريجيا بالدقى والعجوزة بعد إنهاء الإصلاحات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن عودة المياه للمناطق المتاثرة نتيجة كسر خط مياه قطر 600 مم والمغذى لمناطق (الدقى - العجوزة - الكيت كات - وبعض أجزاء من جامعة الدول وشارع السودان)، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح.

لأول مرة.. الحكومة الأمريكية تقطع المياه اضطراريا لانخفاض منسوب نهر كولورادو.. نيويورك تايمز: تأثير التغير المناخى والجفاف لفترة طويلة أدى لنقص المياه فى بحيرة ميد.. ومزارعو أريزونا الأكثر تضررا

قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه فى ظل استمرار تأثير التغير المناخى والجفاف لفترة طويلة على نهر كولورادو، أعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية ولأول مرة نقص المياه فى بحيرة ميد، التى تعد واحدة من الخزانات الرئيسية للنهر.

أول ظهور علنى للمتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد.. صور

ظهر لأول مرة بشكل رسمي المتحدث باسم حركة طالبان، المدعو ذبيح الله مجاهد، وقال في مؤتمر صحفى: أفغانستان تمكنت بعد مقاومة شديدة من طرد المحتلين".

انخفاض بدرجات الحرارة غدا وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومزيد من ارتفاع فى نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 5 درجات.

50% ديربى شمال أفريقى ينتظر منتخب مصر فى قرعة كأس أمم أفريقيا اليوم

تسحب اليوم قرعة كأس الأمم الأفريقية 2022 المقرر إقامتها بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير من العام المقبل 2022، بعدما تم تأجيل البطولة من الصيف الجاري بسبب فيروس كورونا وظروف الطقس في الكاميرون خلال فصل الصيف والذى يصعب معه إقامة البطولة نظرًا للأمطار الغزيرة.

حقائق مثيرة عن صدام الأهلى والطلائع الليلة بالدورى.. كتيبة بسيونى لاتعرف الفوز على الأحمر.. متعب الهداف وعاشور الأكثر ظهورا.. بركات صاحب أول لدغة حمراء وأجاى آخر زائر للشباك.. وإبراهيم نور الدين الاكثر تحكيماً

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