شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة ويدعوهم لحفل التكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة، وهما ( جنى وائل محمد العليمى- إدارة أبوالنمرس - الشعبة الأدبية والحاصلة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية) و(رنا حسين محمود حسين عمران – إدارة الهرم - الشعبة الأدبية والحاصلة على المركز الخامس مكرر على مستوى الجمهورية) وذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها المحافظ معهما اليوم الثلاثاء عقب إعلان النتيجة.

وأثنى محافظ الجيزة على جهودهما، واستمع لتطلعاتهما والكليات الراغبات فى الالتحاق بها، وحثهما على بذل المزيد من الجهد لتحقيق طموحاتهما والوصول إلى أعلى المراتب العلمية ليكونا دوماً مصدر فخر لذويهما ولمحافظة الجيزة.

كما حرص المحافظ على تهنئة أولياء أمورهما وتشجيعهم على دعم ومساندة أبنائهم خلال مسيرتهم العلمية، كما وجه راشد الدعوة لكلاً من الأوائل وأولياء أمورهما لحضور حفل تكريم لهما بديوان عام المحافظة.