شكرا لقرائتكم خبر عن الخامس مكرر أدبى بالثانوية العامة: تعرضت لأزمة صحية وفوجئت بترتيبى بين الأوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "كنت غير متوقع بصراحة أنى أكون من الأوائل".. هكذا عبر الطالب محمود محمد حسن الحاصل على المركز الخامس مكرر أدبي بالثانوية العامة لسنة 2021.





وقدم تليفزيون الخليج 365، بثا مباشرا من منزل الطالب محمود محمد حسن الخامس مكرر بالثانوية العامة شعبة أدبي والحاصل على مجموع 384 درجة.

عبر محمود عن فرحته وسط ولمة الأهل والأقارب بعد أن انهالت عليه المباركات والزغاريد قائلا: "أنا بحاول استوعب اللي حصل بصراحة غير متوقع بسبب تعرضي لأزمة صحية خلال الفترة الماضية بالرغم من التزامي بالمذاكرة وحضور الدروس ولكن كنت أشعر أنه غير كافى أني أطلع من الأوائل وكان خارج كل توقعاتي ولكن الشكر لربنا الحمدلله".





واستكمل محمود كلامه: " كنت دائمًا أحلم بألتحقي بكلية السياسية والاقتصاد وأمنيته حياتي أتعين بالكلية .

وأضاف محمد حسن والد الطالب: كنت بالصدفة بتفرج على الأوائل ومرة وحدة لاقيت صورة محمود كنت بحاول استوعب هو دا محمود أبني ولا تشابه أسماء سجدت شكر لربنا لأن محمود يستحق ولكن في بداية السنة مر بأزمة صحية كنت متخيل أنها تأثر لكن ربنا أرد أنه يفرحني.





وعبرت والداته بالزغاريد: “أنا في أسعد يوم في حياتي لولا الأزمة الصحية اللي مر بيها ابني كان هيكون الأول ولكن نشكر ربنا على كل حال الفرحة حلوة وأحنا كنا محتاجين نفرح جت في وقتها".



