شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيه الرئيس السيسى بعلاجها.. تفاصيل شفاء الطفلة الفلسطينية "بيان" من مرض نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وردة الدبس، والدة الطفلة الفلسطينية "بيان"، التي وجه الرئيس السيسى بعلاجها بمستشفى معهد ناصر، إن الطفلة استجابت للعلاج بالمستشفى وأصبحت بصحة جيدة بعد تشخيص إصابتها بالصدفية.

وأضافت والدة الطفلة بيان في تصريح خاص لــ" الخليج 365" إن طفلتها استجابت للعلاج وتحسنت كثيرا بالعلاج، حيث أنها تخضع تحت إشراف فريق طبي متكامل من أطباء الأطفال، والجلدية، والباطنة، واجمعوا على إصابتها بمرض الصدفية، حيث كانت الحبوب تملأ جسمها ولا تستطيع الحركة أو النوم، واستمرت في هذا الوضع لمدة 6 سنوات، وعجز الأطباء في غزة على علاجها، حتى أرسلنا نداء للرئيس السيسي لإمكانية علاجها في مصر والاستعانة بالأطباء المصريين، حتى استجاب الرئيس فورا خلال 48 ساعة من النداء، موضحة إنه لم يتم تحديد خروجها من مستشفى معهد ناصر بعد حيث أن الطفلة بيان استجابت للعلاج بسرعة، والحبوب التي كانت منتشرة في جسمها تم شفائها تماما، وأصبحت لا تتألم، حيث أن المستشفى بذل جهودا كبيرا في علاج الطفلة من خلال فريق طبى متخصص.

وكانت والدة الطفلة بيان الفلسطينية قد نشرت مناشدة لعلاجها وهي كالآتى "الأخوة والأخوات في مصر، هذه الطفلة الفلسطينية "بيان" من غزة تُعاني من مرض جلدي وحالتها خطيرة ويجب تحويلها إلى مصر للعلاج لعدم توفره في غزة، ولا تملك عائلتها ثمن السفر أو توفير العلاج لها".

وقالت: وجدت استجابة سريعة جدًا وفرحت كثيرًا عندما وجدت العقيد وائل يطرق باب منزلى يبلغنى بقرار الرئيس وقبوله الاستغاثة، لم اصدق نفسي وبكيت من الفرحة، حيث إنه وجهت الاستغاثة له يوم الأربعاء ولم يمر سوى يومين ووجدت الاستجابة تطرق الباب، حيث وصلنا إلى مستشفى معهد ناصر يوم الأحد وجهزوا كل شيء خلال 48 ساعة فقط، تذاكر الطيران وجناح بمعهد ناصر، وترحيب كبير وفريق طبى يقوم بالكشف على الطفلة بمجرد وصولنا إلى معهد ناصر.

وأضافت وردة إن قصة مرض ابنتى بدأت عندما ظهرت حبوب في جسمها منذ أن أكملت عامها الأول، وهى حاليا تبلغ من العمر 7 سنوات وأصبحت الحبوب تملأ جميع جسمها، موضحة أنه تم علاجها في غزة ولكن دون جدوى، وأشكر الرئيس لقبوله مناشدتى، مضيفة، أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى وأقول له شكرا على قبول هذه المناشدة ونحن نحبك كثيرًا، وشكرًا لأهل مصر على هذه الحفاوة وهذا الاهتمام.











