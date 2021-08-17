شكرا لقرائتكم خبر عن الأول على مدارس STEM يكشف سر تفوقه.. وولدته: كان يحتاج لمن ينظم وقته "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365، بثا مباشرا من منزل فتحى أشرف فتحى الأول على مدارس المتفوقين علمى رياضة بالثانوية العامة، حيث سادت حالة من الفرحة والسعادة الكبيرة داخل منزله، واحتفى الجيران بتفوق ابنهم فى نظام دراسي يعتمد على البحث العلمى.

وقال الطالب فتحى، إنه كان يبحث عن الدروس والموضوعات التى يحتاجها بنفسه وله طريقته الخاصة فى الدراسة، موضحا أنه يوجد طلبة كثيرون بالمدرسة كانوا يذاكرون كثيرا وأغلبهم متفوقين ولكن السر فى حصوله على المركز الأول هو التوفيق من الله.

وأضاف الطالب فتحى لـ"الخليج 365"، أنه تمنى أن يكون له تأثيرا فى مجال من مجالات الفضاء أو الطاقة المتجددة، حيث أن لم يحدد حاليا الكلية التى يحلم أن يلتحق له، حيث أن كليات علمى رياضة لهم هندسة وعلوم وكليات علمية بحكم دراستهم بمدارس المتفوقين الثانوية.

من جانبه قالت والدة الطالب أشرف، إنها كانت تدعم ابنها قدر المستطاع فهو طوال عمره عشوائي فى حياته ويحتاج لمن ينظم وقته خلفه، فهى كانت خلفه فى كل شئ.

من جانبه قال والد الطالب فتحى أشرف فتحى، أن ابنه كان متفوقا منذ المرحلة الإعدادية، ولكن التفوق على الجمهورية من عند الله، حيث أن المدسة لا تعتمد على المناهج ولكن النظام البحث العلمى، وخلال فترة الإمتحانات كان فى حالة توتر شديدة ووالدته كان متوترة معه لكن الله وفقه.

ويعلن موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، كما يتيح ”الخليج 365” للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على "الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.

وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع الخليج 365 والعديد من المواقع الإخبارية ظهر اليوم الثلاثاء، ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ فى اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة، مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه فى المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أنه تم تطبيق معايير مختلفة أثناء التصحيح لضبط درجات الصعوبة فى بعض الاختبارات خاصة التى اشتكى منها الطلاب مثل اللغة العربية واللغة الألمانية، مشيرة إلى أن النتائج سوف تكشف عن مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد وهو الأهم فى النتائج، بالنسبة للوزارة، قائلة: نتيجة الثانوية العامة هذا العام سوف تعبر بشكل حقيقى وتكشف عن حصيلة ما تعلمه الطلاب ومدى الاستفادة الحقيقة من تغيير أسلوب التقييم والأسئلة فى الامتحانات.























