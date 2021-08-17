شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة وزغاريد فى منزل فتحى أشرف الأول على مدارس المتفوقين بالثانوية العامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365، بثا مباشرا من منزل فتحى أشرف فتحى الأول على مدارس المتفوقين علمى رياضة بالثانوية العامة، حيث سادت حالة من الفرحة والسعادة الكبيرة داخل منزله، واحتفى الجيران بتفوق ابنهم فى نظام دراسي يعتمد على البحث العلمى.

من جانبه قال والد الطالب فتحى أشرف فتحى، إن ابنه كان متفوقا منذ المرحلة الإعدادية، ولكن التفوق على الجمهورية من عند الله، حيث إن المدسة لا تعتمد على المناهج ولكن النظام البحث العلمى، وخلال فترة الامتحانات كان فى حالة توتر شديدة ووالدته كان متوترة معه لكن الله وفقه.

فيما قالت الزهراء أشرف، شقيقة الطالب فتحى، إنها أكبر منه بـ8 سنوات وهى عكس والدتها وتؤمن أنه لديه نظام وعدد ساعات مختلفة للمذاكرة والاجتهاد بطريقته الخاصة، حيث تناقشت معه فى مدرسة المتفوقين والمنح وغيرها من طبيعة الدراسة فى المدرسة المختلفة من نوعها عن الثانوية العامة الطبيعية، مؤكدةً أنه لا يذاكر كثيراً فطريقة تحصيله مختلفة وغير تقليدية.

ويعلن موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس الآن، كما يتيح ”الخليج 365” للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على "الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.

وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلى ودرجات المواد على موقع الخليج 365 والعديد من المواقع الإخبارية ظهر اليوم الثلاثاء، ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب فى كل مادة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ فى اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة، مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه فى المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أنه تم تطبيق معايير مختلفة أثناء التصحيح لضبط درجات الصعوبة فى بعض الاختبارات خاصة التى اشتكى منها الطلاب مثل اللغة العربية واللغة الألمانية، مشيرة إلى أن النتائج سوف تكشف عن مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد وهو الأهم فى النتائج، بالنسبة للوزارة، قائلة: نتيجة الثانوية العامة هذا العام سوف تعبر بشكل حقيقى وتكشف عن حصيلة ما تعلمه الطلاب ومدى الاستفادة الحقيقة من تغيير أسلوب التقييم والأسئلة فى الامتحانات.