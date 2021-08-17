شكرا لقرائتكم خبر عن الثانى على الثانوية العامة علمى علوم: ختمت القرآن قبل إعلان النتيجة وسألتحق بالطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى حسين، ابن محافظة قنا، الحاصل على المركز الثانى على الجمهورية فى الثانوية العامة علمى علوم بمجموع 403، إنه شعر بالسعادة فور سماع النتيجة والاتصال به، حيث كان ينتظر ظهور النتيجة على المواقع الإخبارية ولكنه تفاجأ بحصوله على المركز الثانى على مستوى الجمهورية.

وأوضح مصطفى حسين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفضل فى نجاحه وتفوقه يعود إلى أسرته ووالديه، حيث ساعده والده ووالدته على التحصيل الدراسى وتهيئة الجو المناسب، لافتا إلى أنه ختم القرآن الكريم فجر اليوم قبل ظهور النتيجة.

ولفت إلى أن عدد ساعات المذاكرة كان لا يتجاوز 7 ساعات يوميا، كما أنه تأقلم على النظام الدراسى الجديد وسوف يلتحق بكلية الطب.

وقال حسين محمد، أستاذ جامعى ووالد الطالب، إن نجله كان متفوق دراسيا وشعر بسعادة كبيرة فور الاتصال به وسماع النتيجة، مؤكدا أنه حث نجله على الرضا بالنتيجة قبل ظهورها حتى لو حصل على 50%.

وأكد حسين محمد، أنه كان يشعر أن نجله سيتفوق فى نتيجة الثانوية العامة وسيحصل على مجموع مناسب يمكنه من بلوغ حلمه.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2021.

وحصل الطالب مصطفى حسين محمد أحمد، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين بمدينة قنا، على المركز الثانى على مستوى الجمهورية شعية علمى علوم بمجموع درجات 403.

وهنأ الوزير الطلاب الأوائل على الثانوية العامة هذا العام، فى جميع الشعب، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، وبلغت نسبة النجاح هذا العام 74%.