شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أكاديمية البحث العلمى يعلن أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انعقد ظهر اليوم مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى دورته رقم 178 بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وجميع أعضاء المجلس حضورياً أو من خلال تطبيق زووم.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اليوم أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2020 في مجلس أكاديمية البحث العلمي رقم 178، وبلغ عدد الجوائز 42 جائزة ومنحت لعــــــــدد 48 فائــزاً وتم حجب 5 جوائز، ويبلغ إجمـالى قيـمة الجوائز الممنوحة حـوالى 955 ألف جنيه، ليبلغ عدد جوائز الهيئات 15 جائزة أما جوائز الأفراد 27 جائزة، وهى الجوائز التى تُقدم من وحدات الإنتاج الوطنية والوزارت والمؤسسات العلمية وغيرهــــــــــا وكذلك الجوائز التى تٌقدم من قِبل الأفـراد فى شكل هبات وتبرعات فى مجالات عديدة.

وأوضح محمود صقر أن المركز القومي للبحوث كان له النصيب الأكبر حيث حصل علي 11 جائزة (3 من جوائز الهيئات و8 من جوائز الأفراد)، وتأتي جامعة المنصورة في المرتبة الثانية بحصولها علي (3 جوائز من الهيئات و5 جوائز من الأفراد)، ويليهم جامعة عين شمس وقد حصلت علي 4 جوائز للأفراد، ويليها جامعة القاهرة فقد حصلت علي جائزة واحدة من الهيئات وجائزتان من الأفراد، ثم تأتي جامعة طنطا والزقازيق وأسيوط والجامعة المصرية اليابانية ومعهد بحوث البترول حيث حصل كل منهم علي جائزة واحدة من الهيئات وجائزة واحدة من الأفراد، ليتساوي كلاٌ من جامعة حلوان، الأزهر، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، جامعة قناة السويس، أسوان، جامعة جنوب الوادي، جامعة النيل، مركز بحوث وتطوير الفلزات، مدينة زويل، وجهات أخري حيث حصل كل منهم علي جائزة واحدة ما بين جوائز للأفراد وجوائز للهيئات، ليبلغ عدد جوائز الهيئات 15 جائزة أما جوائز الأفراد بلغت 27 جائزة بإجمالي 48 فائز، وانه علي رغم من أن الحد الأدني لقيمة أي جائزة من الجوائز عشرة آلاف جنيه إلا أن هناك جوائز وصلت قيمتها إلي خمسة وسبعون ألف جنيه وهي جامعة المنصورة الطبية وجائزة جامعة حورس ووصلت قيمتها إلى ثلاثمائة ألف جنيه وهى من جوائز الهـيئات.