شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى مهنئا مفتى الجمهورية: أتمنى لك التوفيق والنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا تليفونيَّا صباح اليوم الثلاثاء، بفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، هنأ خلاله فضيلته بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى واعتبار هيئة الفتوى هيئة خاصة، كما هنأه باستمرار فضيلته فى مسئوليته لمدة عام آخر، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، من اليوم الخميس، بعدما وصل فضيلته للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدر أصدر القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية.