شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة.. 0.49% من الطلاب حصلوا على مجموع فوق الـ95% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحصائيات وزارة التربية والتعليم، لنتائج الثانوية العامة 2020-2021، أنه لم يحصل أي طالب فى نتيجة الثانوية العامة على نسبة الـ100%، فيما بلغ نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح بين 95% إلى أقل من 100%، 0.49%.





ويستعرض ”الخليج 365”، في هذا التقرير فئات مجموع الثانوية العامة:1- 100% .. "صفر" لم يحصل أي طالب على الدرجات النهائية في كل المواد.

2- من 95 % إلى أقل من 100% بلغت نسبة الطلاب الحاصلين عليها 0.49%.

3- من 85 % إلى أقل من 90% بلغت نسبة الطلاب الحاصلين عليها 6.86%.

4- من 80% إلى أقل من 85% بلغت نسبة الطلاب الحاصلين عليها 10.06%.

5- من 75% إلى أقل من 80% بلغت نسبة الطلاب الحاصلين عليها 12.52.

6- من 70 % إلى أقل من 75% بلغت نسبة الطلاب الحاصلين عليها 16.08%.

7- من 65% إلى أقل من 70% بلغت نسبة الطلاب الحاصلين عليها 17.12%.

8- من 60% إلى أقل من 65% بلغت نسبة الطلاب الحاصلين عليها 17.17%.

9- من 55% إلى أقل من 60% بلغت نسبة الطلاب الحاصلين عليها 11.73%.

10- من 50% إلى أقل من 55% بلغت نسبة الطلاب الحاصلين عليها 3.73%.

وينشر موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، كما يتيح ”الخليج 365” للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على "الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.



