شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لم نتلق أى مشكلات بامتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى 58700 طالب وطالبة اليوم، امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعى - زراعى - تجارى - فندقي) على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الثانى للعام الدراسى 2020 / 2021، فى (436) لجنة بجميع النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي)، وذلك فى عدد (57) مادة امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التى تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

وأضاف مجاهد، أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه لجان سير الامتحان.

وقال الدكتور محمد موسى، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، رئيس عام الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلق أى ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.