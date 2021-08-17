شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان: نطمئن العالم وأمريكا أراضينا لن تستخدم ضد الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ذبيح الله مجاهد الناطق الرسمي باسم حركة طالبان الأفغانية: "نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين".

وقال مجاهد فى أول مؤتمر صحفى علنى للحركة: من حق الشعب الأفغانى أن يكون له قانونه الخاص وعلى العالم أن يحترم قيمنا".

وتفاقم الوضع في أفغانستان بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، مع تقدم طالبان في المدن الكبرى، فضلا عن سيطرتها على العاصمة كابول، والمعابر الحدودية.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه غادر البلاد "لمنع المذبحة"، فيما أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم، مساء أمس الإثنين، انتهاء الحرب في أفغانستان.