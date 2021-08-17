شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء الصومال المستجدات على الساحة الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة "محمد روبلي" في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى القاهرة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي تشهد تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما والانتماء العربي للصومال، فضلاً عن التأكيد على حرص مصر على دعم الجانب الصومالي وتقديم شتى أوجه المساعدة له.

وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق كذلك للمستجدات على الساحة الإقليمية، حيث تم التباحث حول القضايا محل الاهتمام المشترك للجانبين.