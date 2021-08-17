شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد دعمه الكامل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"شرفت اليوم بتكريم أبنائي وبناتي أبطال مصر، لما حققوه من إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فهم خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار، وأؤكد دائما دعمي الكامل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين، بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية".

وأضاف الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"شكرا لكم يا أبطال، واستعدوا لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة".



