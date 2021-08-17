شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس السيسى بمنح أوسمة الرياضة لأبطال الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح أوسمة الرياضة من الطبقة الأولى والثانية والثالثة لأبطال مصر الذين حصلوا على ميداليات بأولمبياد طوكيو 2021.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 2020، حيث قام الرئيس بمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى للاعبة الكاراتيه فريال عبد العزيز ومدربها هاني قشطة، ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي ومدربه عبد الرحمن محمد، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍ من لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ومدربها محمد عبد الرجال، ولاعب المصارعة محمد إبراهيم ومدربه محمد أحمد، ولاعبَي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى ومدربَيهما أسامة سيد ومحمد مجدي والمدير الفني أوسكار سالازار.

حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فضلاً عن كلٍ من رؤساء الاتحادات المصرية للخماسي الحديث، والتايكوندو، والمصارعة، والكاراتيه.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بما حققته البعثة الأولمبية من نتائج وحصيلة الميداليات وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، مؤكداً سيادته تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في الألعاب المختلفة، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد من الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة عام 2024.