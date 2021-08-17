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شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة 2021 بالأسماء فى الشعبتين "علمى وأدبى".. صور والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى أسماء الأوائل والإدارات التابعة لهم والمجموع الكلى: أوائل الثانوية العامة علمى علوم فاطمة محمد عبد اللطيف الطنطاوى / بلقاس 404
إيمان سعيد يونس عبد الرحيم / المنتزة 403
ضحى رفاعى محمد على / سوهاج 403
عبدالرحمن خالد يوسف/ الزهرى 403
مصطفى حسين محمد أحمد /قنا 403
أحمد طارق عبد الظاهر / إسكندرية 402
آية محمد على سليمان حمودة / كفر الشيخ 402
خديجة حماد شعبان عبد الجواد / أطسا 402
سحر عبد اللطيف رضا عبد البر / بسيون 402
مايكل سمير صبحى توفيق / شرق طنطا 402
محمد أمين فيصل اللقوه / شبين الكوم 402
محمد مصطفى فخر الدين أحمد / الشروق 402
ياسمين وليد محمد النجار / ديرب نجم 402
أوائل الثانوية العامة علمى رياضة:
عهد مصطفى السيد محمد الشرقاوى/ زفتا 404
أحمد أسامة على محمد السيد / روض الفرج 403
محمود ايمن محمد كمال / غرب طنطا 403
عبدالرحيم عبد العظيم عبد العزيز/ أولاد صقر 401
عمر أحمد عبدالرازق التهامى / العبــــور 401
محمد هانى أحمد محمد السالم / أسوان 401
أحمد حسام محمد عطية فرج / فوة 400
أحمد حسين على أحمد / حلوان 400
أحمد كمال سيد أحمد محمد البقلى / جنوب السويس 400
أحمد محمد ابراهيم مصطفى حواتر / بورفؤاد 400
بلال إبراهيم يونس إبراهيم أبو ريه / المعصرة 400
روفائيل صموائيل فايز رزق / برج العرب 400
عبد الله ايمن محمد سمير رضوان اسوان 400
عبد الله محمود محمد إسماعيل / شرق إسكندرية 400
عبدالرحمن محمد طلعت إبراهيم/ المنتزة 400
مريم جرجس مجيد مجدى/ المنيا 400
أوائل الثانوية العامة أدبى :فريدة مؤمن ابراهيم خليل المطرى/ إسكندرية 388
جنى وائل محمد العليمى/ ابو النمرس 387
سارة علاء محمد عبدالحليم/ الإسماعيلية 386
آلاء على على محمود/ الزاوية 385
ديليسيا أنيس رزق الله أنيس /مصر الجديدة 385
ليديا أمير سليمان عطا الله/ إسكندرية 385
رنا حسين محمود حسين عمران /الهرم 384
شاول عيسى بسطا جبرائيل/ باب الشعرية 384
محمود محمد حسن حسن الطنملى /السيدة زينب 384
تسنيم محمد فتحى غريب/ إسكندرية 383
ريهام محمود مصطفى متولى/ دمياط الجديدة 383
مكفوفو الجمهورية
مريانا منير صدقى حنا /النزهة 397.5شعبة العلوم الدمج التعليمى حسام محمد النوبى محمد على/ أبو حماد 397.5
شعبة الرياضيات الدمج التعليمى
إبراهيم أحمد السيد سالم/ شرق طنطا 385.5
الشعبة الأدبية الدمج التعليمى أسماء محمد محمد عبد السلام /منية النصر 408
شعبة العلوم stem شهد حسن عبد الحافظ حسن على/ برج العرب 658.78
شعبة الرياضيات stem
فتحى أشرف فتحى على /شمال الإسماعيلية 665.24