شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة 2021 بالأسماء فى الشعبتين "علمى وأدبى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 فى الشعبتين، العلمى والأدبى، وذلك بعد إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفى اليوم إعلان نتيجة الثانوية العامة، أن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 74%، و76% فى الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية، لافتا إلى أن طلاب الشعبة العلمية فى نتيجة الثانوية العامة أبلوا بلاء حسنا، موضحا أنه لم يحصل أى طالب على الدرجة النهائية، موضحا أن عدد الطلاب الذين حصلوا على نسبة من 90 حتى 95% فى الشعبة العلمية حوالى 20 ألف طالب.





وفيما يلى أسماء الأوائل والإدارات التابعة لهم والمجموع الكلى: أوائل الثانوية العامة علمى علوم فاطمة محمد عبد اللطيف الطنطاوى / بلقاس 404

إيمان سعيد يونس عبد الرحيم / المنتزة 403

ضحى رفاعى محمد على / سوهاج 403

عبدالرحمن خالد يوسف/ الزهرى 403

مصطفى حسين محمد أحمد /قنا 403

أحمد طارق عبد الظاهر / إسكندرية 402

آية محمد على سليمان حمودة / كفر الشيخ 402

خديجة حماد شعبان عبد الجواد / أطسا 402

سحر عبد اللطيف رضا عبد البر / بسيون 402

مايكل سمير صبحى توفيق / شرق طنطا 402

محمد أمين فيصل اللقوه / شبين الكوم 402

محمد مصطفى فخر الدين أحمد / الشروق 402

ياسمين وليد محمد النجار / ديرب نجم 402





أوائل الثانوية العامة علمى رياضة

عهد مصطفى السيد محمد الشرقاوى/ زفتا 404

أحمد أسامة على محمد السيد / روض الفرج 403

محمود ايمن محمد كمال / غرب طنطا 403

عبدالرحيم عبد العظيم عبد العزيز/ أولاد صقر 401

عمر أحمد عبدالرازق التهامى / العبــــور 401

محمد هانى أحمد محمد السالم / أسوان 401

أحمد حسام محمد عطية فرج / فوة 400

أحمد حسين على أحمد / حلوان 400

أحمد كمال سيد أحمد محمد البقلى / جنوب السويس 400

أحمد محمد ابراهيم مصطفى حواتر / بورفؤاد 400

بلال إبراهيم يونس إبراهيم أبو ريه / المعصرة 400

روفائيل صموائيل فايز رزق / برج العرب 400

عبد الله ايمن محمد سمير رضوان اسوان 400

عبد الله محمود محمد إسماعيل / شرق إسكندرية 400

عبدالرحمن محمد طلعت إبراهيم/ المنتزة 400

مريم جرجس مجيد مجدى/ المنيا 400

أوائل الثانوية العامة أدبى :فريدة مؤمن ابراهيم خليل المطرى/ إسكندرية 388

جنى وائل محمد العليمى/ ابو النمرس 387

سارة علاء محمد عبدالحليم/ الإسماعيلية 386

آلاء على على محمود/ الزاوية 385

ديليسيا أنيس رزق الله أنيس /مصر الجديدة 385

ليديا أمير سليمان عطا الله/ إسكندرية 385

رنا حسين محمود حسين عمران /الهرم 384

شاول عيسى بسطا جبرائيل/ باب الشعرية 384

محمود محمد حسن حسن الطنملى /السيدة زينب 384

تسنيم محمد فتحى غريب/ إسكندرية 383

ريهام محمود مصطفى متولى/ دمياط الجديدة 383

مكفوفو الجمهورية

مريانا منير صدقى حنا /النزهة 397.5

شعبة العلوم الدمج التعليمى حسام محمد النوبى محمد على/ أبو حماد 397.5

شعبة الرياضيات الدمج التعليمى

إبراهيم أحمد السيد سالم/ شرق طنطا 385.5

الشعبة الأدبية الدمج التعليمى أسماء محمد محمد عبد السلام /منية النصر 408

شعبة العلوم stem شهد حسن عبد الحافظ حسن على/ برج العرب 658.78





شعبة الرياضيات stem

فتحى أشرف فتحى على /شمال الإسماعيلية 665.24



























































































































