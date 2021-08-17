روفائيل الرابع مكرر علمي رياضة: تخوفت من نظام الامتحانات الجديد.. ولم أحدد ساعات للمذاكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

سادت حالة من الفرحة الغامرة منزل الطالب روفائيل صموئيل، الرابع مكرر بالشعبة العلمية رياضيات، بعد إعلان اسمه ضمن أوائل الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، بعد حصوله على 400 درجة من 410 في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وقال روفائيل في تصريحات لمصراوي: "كان عندي شوية مخاوف هذا العام من الثانوية العامة بشكلها الجديد، وفي فترة الامتحانات كنت غير متأكد من إجاباتي في بعض المواد، وكلنا كنا بنشتكي مع بعض الحاجات غير متأكد من أسئلة ومن إجاباتي.

وأضاف روفائيل: "كنا مشتتين جدا بسبب النظام الجديد، وكان عندنا مخاوف، لكن أنا تعبت وربنا كلل تعبي، وكان كل هدفي إني أرفع رأس والديّ وأشرفهم".

وحول طريقة المذاكرة خلال فترة الامتحانات وما قبلها، قال روفائيل: "لم أحدد مواعيد أو ساعات معينة للمذاكرة، لكن كنت أحدد مهامًا لإنجازها في اليوم، وهذا سر نجاحي الحقيقي".

وتابع: "هدفي إني أدخل كلية حاسبات ومعلومات، ولسه طبعا هاكتشف المجالات التكنولوجية الموجودة بها، فسأعتبر أول سنة هي سنة استكشاف، لكن التخصص لم أحدده حتى الآن". ​